МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины

Фото: Реальное время

Заместитель главы офиса президента Украины, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Подробности уголовного дела не уточняются.

В июле 2023 года ФСБ России сообщила, что Машовец является координатором агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины. Эта сеть готовила покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Роман Машовец занимает должность замглавы офиса президента Украины с 2020 года.

Также, 9 мая, МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона*.

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