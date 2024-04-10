В России вдвое увеличили выплаты классным руководителям и кураторам в населенных пунктах до 100 тысяч человек

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые вносят изменения в правила предоставления выплат классным руководителям школ и кураторам групп в колледжах и техникумах.

С 1 марта размер ежемесячных выплат для педагогов, работающих в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличится вдвое: с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей.

Также глава правительства сообщил, что с 1 сентября советники директоров по воспитанию в школах и колледжах станут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей. В общей сложности повышение коснется около 37 тысяч сотрудников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков