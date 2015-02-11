«Водоканал Рыбная Слобода» нарушил законодательство о банкротстве

Прокурорская проверка нашла нарушения в исполнении законодательства о несостоятельности у ООО «Водоканал Рыбная Слобода» и «ООО «ЖКХ Рыбная Слобода».

Прокуратура выяснила, что «Водоканал» задолжал по налоговым и другим выплатам больше 900 тыс. рублей. Долг «ЖКХ Рыбная Слобода» превысил 800 тыс. рублей. При этом компании не погасили их в течение трех месяцев, как того требует закон.

К тому же руководители компаний не предоставили в предписанный законом срок заявление в Арбитражный суд РТ о банкротстве.

Дело возбудили против руководителя ООО «Водоканал рыбная Слобода» Алмаза Гадеева и ООО «ЖКХ Рыбная Слобода» Алмаза Галеева по ч.5 ст.14.13 КоАП – неисполнение обязанностей о признании юрлица банкротом. Материалы передали в суд.