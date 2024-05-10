Более 134 тысяч сотрудников МВД России охраняли порядок во время Дня Победы

В России 9 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане также состоялись праздничные события.



Более 12 тысяч парадов, митингов, концертов и памятных церемоний прошло в 6881 населенном пункте по всей стране. Безопасность и порядок во время этих событий обеспечивали свыше 134 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Также были задействованы военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности. Во время праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

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Разиль Самигуллин