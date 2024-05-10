Президент Умару Сисоку Эмбало встретился со студентами КФУ из Гвинея-Бисау
Президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало вместе с Рустамом Миннихановым посетил Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Главу африканского государства встретили студенты из Гвинея-Бисау, которые обучаются в КФУ.
Напомним, лидер африканского государства прибыл в Казань сегодня из Москвы, где по приглашению российской стороны принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Накануне состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Умару Сисоку Эмбало.