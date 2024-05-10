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Президент Умару Сисоку Эмбало встретился со студентами КФУ из Гвинея-Бисау

12:13, 10.05.2024
Президент Умару Сисоку Эмбало встретился со студентами КФУ из Гвинея-Бисау
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало вместе с Рустамом Миннихановым посетил Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Главу африканского государства встретили студенты из Гвинея-Бисау, которые обучаются в КФУ.

Напомним, лидер африканского государства прибыл в Казань сегодня из Москвы, где по приглашению российской стороны принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Накануне состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Умару Сисоку Эмбало.

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