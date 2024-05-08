Общий оборот магазинов одежды вырос на 24% с начала 2024 года

В марте и апреле 2024 года общий оборот магазинов одежды вырос на 24% по сравнению с теми же месяцами 2023 года. Покупок стало на 6% больше, а средний чек вырос на 16% и составил 10 427 рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Оборот в категории обычной одежды для мужчин и женщин вырос на 27%, количество покупок — на 21%, а средний чек — на 5%, до 12 249 рублей. Оборот платежей за одежду для активного отдыха и спорта вырос за тот же период на 58%. Количество покупок увеличилось на 51% год к году, а средний чек — на 5%, до 11 124 рублей.

Опрос показал, что большинство россиян предпочитают покупать одежду в торговых центрах (58%), онлайн-магазинах (48%) и на маркетплейсах (36%). Еще 32% опрошенных покупают у локальных брендов, 28% — на рынках. Только 5% участников опроса обновляют гардероб в дизайнерских шоурумах, а по 4% покупают одежду на ресейл-платформах и в секонд-хендах.

Исследование также выявило причины, по которым опрошенные возвращают одежду. Основные из них:

неподходящий размер (44%);

плохое качество и брак (33%);

неполный комплект (8%);

товар не того цвета и не с тем рисунком (7%);

передумали (5%).

Среди причин отказа, которые предложили сами респонденты, — нарушение сроков доставки и снижение цены купленного товара.

Чаще всего россияне возвращают одежду, которую приобрели на маркетплейсах (42%). Еще 30% возвратов приходится на онлайн-магазины, 21% — на торговые центры, 5% — на шоурумы. Несколько респондентов упомянули также рынки и ресейл-платформы.

Большинство опрошенных, возвращая товар, предпочитают получить назад свои деньги (59%). Еще 21% соглашается на ту же вещь, но без дефектов, а 20% опрошенных готовы обменять не подошедший им товар на похожий, но с нужными характеристиками.

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Олег Исаков