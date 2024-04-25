В Татарстане открылся XVIII Российский венчурный форум

Сегодня в Татарстане стартовал XVIII Российский венчурный форум, который проходит на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». В церемонии открытия приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, исполнительный директор РАВИ Альбина Никконен и другие.

Рустам Минниханов поприветствовал гостей и участников форума и подчеркнул, что проведение мероприятия в республике свидетельствует о консолидации усилий Татарстана и всех субъектов национальной инновационной системы. Он также отметил, что форум в очередной раз подтвердил статус одной из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок отечественной венчурной индустрии. В этом году в мероприятии принимают участие более 4 тысяч человек, а в деловой программе задействовано свыше 200 спикеров, порядка 100 представителей инвестиционных фондов и более 50 стартап-проектов.

Раис Татарстана также поблагодарил министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, который возглавил оргкомитет форума и поддержал нововведения, такие как расширенная двухдневная программа и акцент на технологическом предпринимательстве. По его словам, эти изменения позволили сделать мероприятие более содержательным и интересным. Ранее Рустаму Минниханову представили итоги исполнения бюджета Татарстана за I квартал 2024 года.

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Разиль Самигуллин