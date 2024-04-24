Число самозанятых в России превысило 18,6 млн человек

По итогам 2023 года количество занятых в малом и среднем бизнесе в России, за исключением индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило 18,6 миллиона человек. Это на 312,2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года — рост составил 101,7%.



В Республике Татарстан число занятых в МСП также увеличилось. По сравнению с прошлым годом прирост составил 7,4 тыс. человек, что на 1,5% больше.

Следует отметить, что оценка динамики занятых в сфере малого и среднего бизнеса проводится без учета самозанятых. Данные о занятых в МСП формируются на основе отчетов по форме расчета по страховым взносам (РСВ), представляемых субъектами МСП в УФНС.



Анастасия Фартыгина