На территории Татарстана ожидается туман ночью и утром 25 апреля
По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром 25 апреля 2024 года на территории Республики Татарстан местами ожидается туман. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.
Туман может серьезно осложнить ситуацию на дорогах, поэтому автомобилистам следует быть особенно внимательными и строго соблюдать скоростной режим. Также рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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