Банк России выпускает в обращение памятную монету «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь»

Банк России 3 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный №5115-0163).

Эта монета посвящена одному из древнейших русских православных монастырей — Новоторжскому Борисоглебскому мужскому монастырю.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет форму круга диаметром 60,0 мм. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «25 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображен вид на архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, выполненный в рельефе и технике лазерного матирования. По окружности имеются рельефные надписи: вверху — «НОВОТОРЖСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ», внизу, обрамленная декоративными элементами, — «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ». Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук. Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее Банк России 19 марта 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» серии «Исторические события».

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Разиль Самигуллин