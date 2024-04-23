В мае состоится региональный инклюзивный форум «Ритм Татарстана»

С 20 по 22 мая в Республике Татарстан пройдет региональный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Ритм Татарстана». Он соберет социально активных лидеров со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Основная задача форума — создать инклюзивную командную среду развития. Для этого на форум приглашают профессиональных спикеров, предпринимателей и наставников. Они поделятся опытом и помогут участникам форума разработать социально значимые проекты.

За время существования форума в нем приняли участие около 1 300 молодых людей из более чем 70 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участники выиграли более 30 грантов и запустили более 85 социально значимых проектов.

В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, на форум смогут приехать целые семьи, в которых супруг и (или) супруга имеют инвалидность. Чтобы принять участие в форуме, нужно подать заявку до 10 мая на официальном сайте.

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Разиль Самигуллин