Минпросвещения России утвердило расписание основного периода ГИА-2024

Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора, утверждающие изменения в расписании ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-11 на 2024 год, а также порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, зарегистрированы Минюстом.

Нововведения связаны с инициативой президента РФ Владимира Путина, озвученной в Послании Федеральному Собранию, о предоставлении выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. Результаты пересдачи могут быть использованы при поступлении в вузы в год проведения экзамена.

Уже в этом году выпускники смогут воспользоваться этой возможностью. В связи с этим в расписании экзаменов появились дополнительные даты для пересдачи ЕГЭ — 4 и 5 июля. Пересдать экзамен смогут все выпускники текущего года без исключения. Однако стоит учесть, что действительным будет считаться только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируется.

Скорректированы также сроки проведения отдельных экзаменов, чтобы выпускники успели получить результаты по всем предметам и принять решение о пересдаче.

В соответствии с обновленным расписанием, сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не меняются:

23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней.

4 июня в обновленном расписании предусмотрен ЕГЭ по обществознанию и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.



ОГЭ по географии, информатике и обществознанию на перенесены на 10 июня.



Кроме того, в расписании ЕГЭ и ГВЭ скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни. Таким образом, последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам — 21 июня. Не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля будут получены в сроки, позволяющие выпускникам своевременно подать заявления в выбранные вузы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева