В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС России по Татарстану сообщило о штормовом предупреждении. С 15.00 23 апреля до 02.00 24 апреля 2024 года в Татарстане ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Прогнозируются ливневый дождь и град. В Казани неблагоприятные погодные условия ожидаются с 17.00 до 21.00.

МЧС рекомендует пешеходам соблюдать осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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Разиль Самигуллин