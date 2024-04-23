В Госдуме предложили ограничить скорость передвижения СИМ в пешеходных зонах

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах, где часто бывают пешеходы: в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках. Скорость предлагается ограничить до 8 км/ч. Об этом сообщает RT.

Колунов направил соответствующее обращение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Михаила Черникова и на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

Инициатива возникла в связи с ростом ДТП с участием СИМ. По словам депутата, за 9 месяцев 2023 года было зарегистрировано 2 647 (+215,9%) таких аварий. В результате погиб 31 человек, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Еще 2 723 человека получили ранения, среди них 919 детей в возрасте до 16 лет, напоминает депутат.

По мнению Колунова, ограничение скорости до 8 км/ч помогло бы сократить число ДТП и количество пострадавших. Это соответствует средней скорости бега человека, поэтому при такой скорости для координации движений особых усилий не требуется: человек полностью контролирует ситуацию. Более того, сами пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций.



Ранее депутат предлагал ограничить скорость до 5 км/ч, но, обсудив инициативы с жителями, решил внести корректировки.

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