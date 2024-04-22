В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил о ходе капитального ремонта объектов социально-культурной инфраструктуры в рамках республиканских и федеральных программ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Глава ведомства поделился актуальной информацией о ходе работы. В настоящее время подрядчики выполняют работы по капитальному ремонту школ, детских садов, учреждений культуры, здравоохранения и других объектов.

В сфере образования из 185 объектов в конце апреля будут заключены контракты по 4 детским садам и 3 школам, на май запланировано заключение контрактов по 4 детским садам, 4 школам и 1 общежитию. Сегодня подрядчики ведут ремонт 11 детских садов (выполнение составляет 32%), 24 школ и образовательных центров (выполнение — 15%). Также активно ведется ремонт пищеблоков в школах: начат ремонт 10 таких объектов.



Капитальный ремонт в сфере здравоохранения затронул 137 объектов. Из них остается проторговать 5 стационаров, три из которых будут законтрактованы до конца апреля и два — в мае. Сегодня подрядчики работают на 65 фельдшерско-акушерских пунктах. В целом выполнение программы составляет 45%. Работы по ремонту 20 поликлиник выполнены на 25%, а работы по ремонту стационаров — на 22%.

На 50% выполнены работы по заключению контрактов в области культуры. Из 24 объектов законтрактованы 12. Ждут заключения контрактов 11 сельских домов культуры и одна библиотека — это планируется сделать в конце апреля — мае. Продолжается ремонт пяти детских школ искусств (выполнение — 36%) и 7 учреждений культуры (выполнение — 23%).



В текущем году предусмотрен капитальный ремонт 27 объектов в сфере молодежной политики. В работе у подрядчиков находятся 7 детских лагерей (выполнение — 10%). Программа ремонта подростковых клубов выполнена на 20%. Также идут работы по 2 молодежным центрам.

Кроме того, продолжаются работы по двум программам по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек и очистке озер. Эти программы охватывают 21 объект, 10 из которых находятся в работе (выполнение — 24%).

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Разиль Самигуллин