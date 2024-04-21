Количество благоустроенных территорий в Татарстане увеличилось до 293

Фото: Динар Фатыхов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщило, что количество благоустроенных территорий по всей стране увеличилось и достигло 293. Это больше, чем в 2022 году, когда было благоустроено 233 территории.



Татарстан занимает 8-е место в Приволжском федеральном округе, но среди всех регионов России он находится только на 39-м месте. Лидерами рейтинга являются Краснодарский край (1 257), Ставропольский край (973) и Челябинская область (835).

Среди ПФО 1-е место по количеству благоустроенных территорий занимает Самарская область — здесь благоустроено 790 территорий. На 2-м месте — Башкортостан, где благоустроено 683 территории. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область — 564 благоустроенных территории. В Саратовской области благоустроено 539 территорий, а в Удмуртии — 505.

Стоит отметить, что Москва в этом рейтинге не учитывалась.

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Рената Валеева