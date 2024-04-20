В Лениногорском районе Татарстана установили особый противопожарный режим

Мэр города Лениногорска Рягат Хусаинов подписал постановление об особом противопожарном режиме на территории района.



Особый противопожарный режим будет действовать с 22 апреля по 12 мая 2024 года. В этот период запрещается:

разводить костры;

сжигать твердые бытовые отходы;

сжигать сухую траву и мусор;

использовать открытый огонь для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях и пр.) и других приспособлениях для тепловой обработки пищи, за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров и пр.);

применять пиротехнические изделия 1–3 классов опасности на территориях населенных пунктов.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по инфраструктурному развитию А.Ю. Корноухова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина