Каждый второй россиянин планирует бронировать частное жилье на время летнего отпуска

Фото: Реальное время

Почти половина (47%) из тех, кто запланировал путешествие на лето, собираются забронировать частное жилье — квартиру или загородный дом. «Реальное время» ознакомилось с результатами исследования, проведенного «Авито Путешествиями». Чаще всего такой формат отпускного жилья выбирали люди в возрасте от 35 до 44 лет (57% от планирующих путешествия).



Среди жителей городов-миллионников квартирами и загородными домами больше других интересовались в Ростове-на-Дону (68%), Воронеже (65%), Уфе и Красноярске (по 62% в каждом городе).

— Цена аренды является одним из двух наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии. Это особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в 2023 году, — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

На втором месте в рейтинге интересов заняли отели при 35% голосов. Тройку замыкает вариант «пожить на это время у родственников», а «у друзей» — 13%. При этом хостелы выбирают лишь 9% респондентов. Кроме того, посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду.

— Это актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. В таком объекте размещения обычно есть кухня со всей необходимой техникой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда, — подытожил он.

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Олег Исаков