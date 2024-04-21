Главное о коронавирусе за неделю: в США ищут откуда взялся COVID, готов «Спутник» для подростков
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 15 по 21 апреля 2024 года. Так, в Татарстане стабильное число заболевших, в ВОЗ заявили о снижении заражений в мире.
В Татарстане подросло число госпитализаций
- В Татарстане с 8 по 14 апреля коронавирус обнаружили у 572 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 571 человека.
- С 8 по 14 апреля в республиканские больницы попали 94 человека. Семью днями ранее этот показатель составлял 88 заразившихся.
- Из больниц было выписано 614 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
Новые вакцины от ротавируса и коклюша могут войти в календарь прививок
- С 8 по 14 апреля коронавирус выявили у 18 137 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 19 954 человека.
- Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился, в сравнении с предыдущей неделей, на 9,7%.
- За неделю в больницы доставлены 2 472 человека. Количество госпитализаций, в сравнении с предшествующей неделей, снизилось на 9,3%.
- В течение этой недели выздоровели 20 587 человек, скончался 61 пациент.
- Новые вакцины против ротавируса, туберкулеза и коклюша с большой долей вероятности войдут в национальный календарь прививок. Сейчас они находятся на конечных стадиях разработки или клинических испытаний.
- Вакцина «Спутник» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет с обновленным составом может выйти в гражданский оборот примерно через полтора — два месяца, заявка для ее регистрации уже подана в Минздрав РФ.
- Медики заявили о самом долгом на данный момент заражении коронавирусом, который присутствовал в организме 72-летнего пациента с подорванным иммунитетом на протяжении 613 дней — до его смерти от рака крови, в результате вирус накопил более 50 мутаций.
- Специалисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Института биологии гена РАН разработали молекулу, воздействующую на N-белок коронавируса для его нейтрализации.
ВОЗ сообщила о снижении числа новых случаев заболевания COVID-19 в мире в марте на 11%
- В ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире в период с 4 по 31 марта снизилась на 11%, по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 94 657. Смертность в среднем в мире снизилась на 41%.
- В организации уточнили, что имеющиеся у нее данные «не отражают подлинного числа» заболевших и умерших от COVID-19. За четыре недели марта ВОЗ получила информацию о новых случаях заражения из 98 стран, а о случаях с летальным исходом — из 39, тогда как «многие государства прекратили предоставление сведений или изменили периодичность».
- Министерство здравоохранения и социальных служб США все еще не располагает точной информацией о происхождении коронавирусной инфекции. Как заявил глава американского ведомства, точно установить причину появления вируса сложно, поскольку для этого якобы необходимо, чтобы Китай был «более открытым» в плане обмена информацией.
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