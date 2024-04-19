В Казани стартовал четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

В казанском ИТ-парке стартовал четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Первую лекцию для зрителей на тему «Выход за «флажки» математики» прочитал популяризатор математики, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ и Адыгейского государственного университета, руководитель Камского математического центра в Набережных Челнах и Кавказского математического центра Алексей Савватеев.

Фестиваль продлится до 21 апреля на площадках ИТ-парка им. Башира Рамеева и ИТ-парка на Петербургской. В рамках него выступят более 20 спикеров — ученых, специалистов и популяризаторов науки из Казани и других городов.

Хедлайнером станет известный телеведущий, музыкант и шоумен, экс-ведущий передачи «Галилео» на СТС Александр Пушной, чье выступление на тему «Магия музыки» закроет фестиваль.

Генеральным партнером фестиваля стал «Казаньоргсинтез», главным организационным партнером — Минцифры Татарстана и ИТ-парк, академическими партнерами — КФУ и КНИТУ-КХТИ. Зрителей от лица компании СИБУР и предприятия поприветствовала директор по организационному развитию КОСа Юлия Меречина.

— Мы, как компания, очень поддерживаем данный формат лекции и открытого диалога, проводим его у себя на предприятии. Причем делаем это не только для своих сотрудников, но и для жителей и гостей города. И считаем, что формат обучения, формат познания — это наше будущее, — заявила она.

Юлия Меречина подчеркнула, что компания входит в топ-10 лучших работодателей за 2023 год по версии портала для поиска работы HeadHunter.

— Наш фокус всегда является очень важным — это как раз-таки привлечение молодых специалистов и лучших кадров. Мне кажется, что сегодня в этой аудитории — вы, наше будущее страны в целом, и наше будущее как предприятия и в целом холдинга. Поэтому, я желаю вам получить удовольствие. И еще раз хочу сказать о том, что мы, как компания, с удовольствием являемся партнерами данного мероприятия, потому, что в этом наша перспектива. Всем спасибо и получайте удовольствие! — заключила она.

— Это, действительно, очень важный проект, потому что он популяризирует науку. Чем больше детей привлекать к этим вопросам с раннего возраста, тем более стремительно будет развиваться наша экономика. Здесь собраны очень интересные темы, например, как приобрести сверхспособности или «хакнуть» сон, поэтому посетителям будет очень интересно в эти ближайшие 4 дня. Опыт прошлых лет показывает, что у нас более 5000 посетителей собирается на эти лекции. Думаю, в этом году цифра будет еще больше, — сказала на открытии замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.

На открытии выступил и директор Передовой инженерной школы «Промхимтех» КНИТУ Руслан Палей:

— Вы слышали, на самом деле, химия — это не только увлекательная наука. Когда вы достигаете хороших, ощутимых результатов, это становится и доходным делом. Поэтому желаю вам успехов на этом пути!



Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. Кроме того, в 2024 году отмечается 300-летие российской науки в честь основания Петром I в 1724 году Российской академии наук.



В Год научно-технологического развития на призаводской площадке «Казаньоргсинтеза» с участием президента России Владимира Путина запустили строительство нового НИОКР-центра. Он будет призван стать головным институтом, объединить работу имеющихся в СИБУРе девяти научных центров. Стоимость объекта оценивается в 8—10 миллиардов рублей. Завершить строительство центра предполагается в 2026 году.

Дарья Пинегина