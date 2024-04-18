В текущем году количество квот для обучения зарубежных студентов в России достигло 30 тысяч

В текущем учебном году количество квотных мест для обучения зарубежных студентов в России достигло 30 тысяч. За последние десятилетия этот показатель удвоился. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он также обратил внимание на то, что за два года объем подобных квот для обучающихся из стран СНГ и Ближнего Востока увеличился на 26%, из Азии на 25%, а из Африки показатель увеличился вдвое. Евгений Примаков добавил, что наиболее популярными сферами для образования стали медицина, экономика, управление, информатика, компьютерные и информационные науки, а также языкознание, юриспруденция, строительство и архитектура.

«По отдельным регионам можно выделить следующее наблюдение, что кандидаты из Азии наиболее охотно выбирают для образования в России математику и компьютерные технологии. Кандидаты с Ближнего Востока — нефтегазовое дело, информатику, строительство. Кандидаты из Африки — нефтегазовое дело, строительство, компьютерные технологии», — резюмировал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Чебоксарский медицинский колледж и ознакомился с инновационным подходом к обучению специалистов. По словам министра, студенты получают навыки работы на том оборудовании, которое будет использоваться в их будущей профессии.

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Разиль Самигуллин