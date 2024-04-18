Министерство культуры Татарстана утвердило регламент по аттестации педагогических работников

Министерство культуры Республики Татарстан выпустило Административный регламент, который устанавливает стандарт и порядок государственной услуги по аттестации педагогических работников. Заявителями являются педагогические работники организаций в сфере культуры, находящихся в ведении Республики Татарстан, а также педагоги муниципальных и частных учреждений.

При предоставлении государственной услуги профилирование не проводится. Это значит, что педагоги получают государственную услугу в соответствии с вариантом, который соответствует их принадлежности к определенной организации.

Предоставление государственной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя: для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — независимо от места их жительства или места фактического проживания (пребывания), для юридических лиц — независимо от их местонахождения, по экстерриториальному принципу.

Решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, принимаются МФЦ в соответствии с требованиями пункта 2.7 Административного регламента.

Ранее фракция ЛДПР в Государственной думе выступила с инициативой уравнять всех педагогических работников в праве на досрочную пенсию. По мнению депутатов, работа с детьми должна давать право досрочного выхода на пенсию всем педагогам независимо от их должностей.

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Разиль Самигуллин