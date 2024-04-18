Кабмин Татарстана внес изменения в программу переселения соотечественников

Фото: Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана внес изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом». В частности, были уточнены объемы финансового обеспечения программы на разных этапах ее реализации.

На первый этап будет выделено 5,1 млн рублей, на второй — 2,2 млн рублей:

в 2024 году на переселение будет выделено 1,06 млн рублей: 636 тыс. рублей из федерального бюджета и 424 тыс. рублей — из республиканского;

в 2025 году финансирование вырастет до 1,1 млн рублей: из федерального бюджета — 649 тыс. рублей, из республиканского — 451 тыс. рублей.

За 7 лет действия программы в Татарстан должны вернуться 350 ее участников и 700 членов их семей. Ежегодно с 2019 по 2025 год планируется возвращение по 50 человек и 100 членов их семей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева