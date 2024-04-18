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В Казани сегодня ожидается облачная погода, слабый дождь и до 17 градусов тепла

07:15, 18.04.2024
В Казани сегодня ожидается облачная погода, слабый дождь и до 17 градусов тепла
Фото: Реальное время

В Казани в четверг, 18 апреля, ожидается облачная погода, возможны осадки в виде дождя, сообщил Гидрометцентр по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +17 градусов. Ветер южный с порывами от 2 до 3 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +12 до +18 градусов.

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