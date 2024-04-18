В Казани сегодня ожидается облачная погода, слабый дождь и до 17 градусов тепла
В Казани в четверг, 18 апреля, ожидается облачная погода, возможны осадки в виде дождя, сообщил Гидрометцентр по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +17 градусов. Ветер южный с порывами от 2 до 3 м/с.
По Республике Татарстан прогнозируется от +12 до +18 градусов.
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