В детских лагерях Приволжского федерального округа стало меньше нарушений

В Приволжском федеральном округе снизилось количество нарушений, выявленных в детских и подростковых летних оздоровительных учреждениях. Эту информацию опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данные учитывают на основании постановлений о назначении административного наказания, которые выносят должностные лица территориальных органов Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор в Приволжском федеральном округе наложил более 7,7 тысячи штрафов за нарушения в детских оздоровительных лагерях.

Общее число наложенных штрафов в ПФО составило 1 004. Это меньше, чем в 2021 и 2022 годах. В Татарстане, одном из регионов округа, также наблюдается положительная динамика. За 3 года число штрафов сократилось на треть: с 696 в 2021 году до 264 в 2023-м. Всего за 3 года в Татарстане Роспотребнадзор наложил 1 471 штраф.

Позиции других территорий Приволжского федерального округа по наложенным штрафам за 2023 год:

Нижегородская область — 1 037 штрафов;

Республика Башкортостан — 1 001 штраф;

Пермский край — 666 штрафов и так далее.

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Анастасия Фартыгина