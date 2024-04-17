В России предложили запретить продажу алкоголя в таре меньше 250 мл
Юрист Иван Соловьев предложил запретить продажу алкогольных напитков в таре объемом менее 250 миллилитров, сообщает RT.
По словам автора инициативы, маленькие бутылочки стоят дешево, что побуждает россиян покупать алкоголь. Обращение направлено главе Минфина РФ.
Предложение может быть обусловлено желанием снизить доступность алкоголя и предотвратить его чрезмерное потребление. Однако инициатива может вызвать дискуссии о возможном влиянии запрета на рынок алкогольной продукции и предпочтения потребителей.
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