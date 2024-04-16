Госдума установит минимальные гарантии вознаграждения для рабочих

Фото: Максим Платонов

Новый законопроект о внесении изменений в статьи 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагает установить минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд с целью решения проблемы дефицита квалифицированной рабочей силы и обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы.

Изменения предусматривают установление минимального размера месячного вознаграждения за труд, который не должен быть ниже минимального размера оплаты труда.

Размер вознаграждения за труд напрямую зависит от размера тарифной ставки, оклада работника. Так как любая система оплаты труда (сдельная, сдельно- премиальная, повременная, повременно-премиальная или иная) в своих расчетах исходит из тарифных ставок или окладов работников.

Этот шаг направлен на создание условий для перехода к экономике с высокими заработными платами, привлечения квалифицированных кадров и обеспечения социально-экономической стабильности. Предложенные изменения в Трудовой кодекс РФ имеют целью устранить недопустимое снижение уровня оплаты труда и обеспечить достойные условия труда для работников.



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Анастасия Фартыгина