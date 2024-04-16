Глава МВД Татарстана посетил центр временного проживания иностранцев в Челнах

В ходе своего визита глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов осмотрел работу управления Министерства внутренних дел России по городу Набережные Челны и посетил Центр временного содержания иностранных граждан. Он провел проверку условий службы и работы сотрудников полиции, изучил оперативную обстановку и оценил профессиональную подготовку.

На совещании с руководящим составом Управления министр рассмотрел доклады об оперативной обстановке и мерах по борьбе с преступностью. Дамир Сатретдинов определил приоритетные задачи по предотвращению правонарушений и подчеркнул важность эффективной работы полицейских.



Посещение центра временного содержания иностранных граждан позволило главе МВД Татарстана ознакомиться с условиями проживания людей, подлежащих депортации. Он осмотрел помещения и выразил уверенность в профессионализме и чести сотрудников полиции Набережных Челнов.



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Анастасия Фартыгина