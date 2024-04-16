ИТ-отрасль заняла 1 место по темпам роста ключевых показателей за 4 года среди всех крупных отраслей экономики

Высшая школа экономики провела масштабное исследование ИТ-отрасли, сообщает Минцифры России. С 2019 по 2023 год ИТ-отрасль — на первом месте по темпам роста среди крупных отраслей экономики. Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объема реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал.



Так, цифровые показатели следующие:

объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился с 2019 по 2023 год в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения: в целом по экономике рост объема реализованной продукции составил 1,6 раза за 4 года;

средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. В 2023 году она составляла 155,9 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году;

численность работников ИТ-отрасли стабильно прирастает и за 4 года увеличилась в 1,5 раза, к концу 2023 года составила 857 тысяч человек. Для сравнения: в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось;

инвестиции в основной капитал ИТ-компаний составили почти 500 млрд рублей. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 году, и почти на 50% выше, чем в 2022 году. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раза.

С 2019 года по динамике валовой добавленной стоимости ИТ-отрасль опережала другие крупные сектора экономики. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за 2019 — 2023 годы превысил 10%. В результате вклад в ВВП вырос в 1,5 раза за 4 года и составил почти 2%.

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Рената Валеева