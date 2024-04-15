Уроженка Лениногорска победила в первенстве России по боксу

В Тверской области завершилось первенство России по боксу среди девушек 15—16 лет. Турнир проходил в городе Осташков с 4 по 15 апреля.

Дарья Антипова из Лениногорска стала двукратной чемпионкой первенства. В финале весовой категории 75 кг она одержала победу над Екатериной Фроловой из Москвы.

— Вторая победа добавила дополнительную мотивацию и стимул двигаться дальше. В этом году я соревновалась с соперниками, которые старше меня, и это особенно трудно. Приятно, что сегодня в финале я одержала победу над чемпионкой первенства мира, хотя решение судей было раздельным. В течение боя я чувствовала преимущество и рада, что удалось выиграть. Теперь я первый номер сборной России и горжусь тем, что смогу представлять нашу страну на международной арене, — поделилась Антипова.

Ранее команды из Республики Татарстан показали отличные результаты на чемпионате России по брейкингу. Они завоевали пять медалей.

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Рената Валеева