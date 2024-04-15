Движение по улице Мусы Джалиля в Казани частично ограничат

В Казани с 22 апреля по 25 августа будет ограничено движение по улице Мусы Джалиля. Это связано с проведением реставрационных работ фасада объекта культурного наследия «Здание купеческого банка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перекрытие движения будет действовать только возле здания №3 по улице Мусы Джалиля.

Также с 16 по 26 апреля 2024 года будет закрыт проезд от улицы Петербургской до улицы Островского возле здания №107 по улице Островского. Перекрытие связано с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения и закольцовке водопровода.

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Разиль Самигуллин