Главный тренер казанского футбольного клуба «Сокол» перешел в «Кубань»
Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Сокол» Евгений Варламов присоединился к тренерскому штабу краснодарской «Кубани», которую возглавляет Роберт Евдокимов. Вместе с Варламовым в команду пришел Олег Нечаев.
В воскресенье, 14 апреля, «Сокол» проведет свой первый матч в рамках второй лиги Б против команды «Пари Нижний Новгород-2». В этот же день «Кубань» сыграет на своем домашнем стадионе с командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов в рамках Первой лиги.
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