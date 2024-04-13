Луиза Шарова ушла с поста директора театра Кариева

Луиза Шарова ушла с поста директора театра имени Кариева. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.



— Дорогие друзья и подписчики! Написала заявление об увольнении из театра по собственному желанию. Это решение принято обдуманно, — поделилась Луиза Шарова со своими подписчиками.

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