Всероссийский библиотечный конгресс обойдется Минкульту РТ почти в 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство культуры Республики Татарстана на сайте Единой информационной системы в сфере закупок вывесило заявку на организацию Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет в Казани с 19 по 24 мая. Максимальную стоимость контракта оценили в 9 981 245 рублей.

В эту стоимость входят:

аренда территорий, помещений и других мест проведения мероприятий с 19 по 23 мая включительно;

услуги по организации светового, звукового, музыкального сопровождения, видеосопровождения, а также обеспечение прямой трансляции мероприятий, аренда экранов и проектора с 19 по 23 мая включительно;

оплата услуг режиссера, сценариста, артистов, участников творческих коллективов, творческих специалистов, ведущих и иных лиц, участвующих в мероприятиях с 19 по 23 мая включительно, а также на открытии и закрытии конгресса;

услуги по брендированию площадки с 19 по 23 мая включительно;

услуги по аренде и поставке предметов мебели, предметов реквизита и другого имущества, необходимого для проведения мероприятий с 19 по 23 мая включительно;

изготовление элементов оформления выставки;

гонорар хедлайнеров-писателей (не менее 10 человек);

репортажная видеосъёмка мероприятий конгресса и специальных рубрик с участниками конгресса с 19 по 24 мая;

изготовление атрибутики для участников конгресса (бейдж, фирменная сумка, ручка, блокнот, сувенирная продукция);

приобретение сувенирной продукции для членов правления РБА (фирменная сумка, ручка класса премиум, сувенирная продукция);

изготовление атрибутики для волонтеров конгресса (одежда в фирменном стиле конгресса на 40 человек);

не менее 50 цветочных букетов;

изготовление спецвыпуска журнала «Китапханә" (тиражом 1500 экземпляров по 120 страниц);

разработка айдентики конгресса (логотип, сувенирная продукция, рекламные материалы, презентации, растяжки для выставки, полиграфическая продукция);

изготовление, монтаж и демонтаж флагов и толедо по городу.

В сентябре прошлого года Казань стала библиотечной столицей России 2024 года. В муниципальной сети Татарстана сейчас 50 библиотек, расположенных в каждом районе республики.

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Екатерина Петрова