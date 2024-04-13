Всероссийский библиотечный конгресс обойдется Минкульту РТ почти в 10 млн рублей
Министерство культуры Республики Татарстана на сайте Единой информационной системы в сфере закупок вывесило заявку на организацию Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет в Казани с 19 по 24 мая. Максимальную стоимость контракта оценили в 9 981 245 рублей.
В эту стоимость входят:
- аренда территорий, помещений и других мест проведения мероприятий с 19 по 23 мая включительно;
- услуги по организации светового, звукового, музыкального сопровождения, видеосопровождения, а также обеспечение прямой трансляции мероприятий, аренда экранов и проектора с 19 по 23 мая включительно;
- оплата услуг режиссера, сценариста, артистов, участников творческих коллективов, творческих специалистов, ведущих и иных лиц, участвующих в мероприятиях с 19 по 23 мая включительно, а также на открытии и закрытии конгресса;
- услуги по брендированию площадки с 19 по 23 мая включительно;
- услуги по аренде и поставке предметов мебели, предметов реквизита и другого имущества, необходимого для проведения мероприятий с 19 по 23 мая включительно;
- изготовление элементов оформления выставки;
- гонорар хедлайнеров-писателей (не менее 10 человек);
- репортажная видеосъёмка мероприятий конгресса и специальных рубрик с участниками конгресса с 19 по 24 мая;
- изготовление атрибутики для участников конгресса (бейдж, фирменная сумка, ручка, блокнот, сувенирная продукция);
- приобретение сувенирной продукции для членов правления РБА (фирменная сумка, ручка класса премиум, сувенирная продукция);
- изготовление атрибутики для волонтеров конгресса (одежда в фирменном стиле конгресса на 40 человек);
- не менее 50 цветочных букетов;
- изготовление спецвыпуска журнала «Китапханә" (тиражом 1500 экземпляров по 120 страниц);
- разработка айдентики конгресса (логотип, сувенирная продукция, рекламные материалы, презентации, растяжки для выставки, полиграфическая продукция);
- изготовление, монтаж и демонтаж флагов и толедо по городу.
В сентябре прошлого года Казань стала библиотечной столицей России 2024 года. В муниципальной сети Татарстана сейчас 50 библиотек, расположенных в каждом районе республики.
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