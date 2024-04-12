Ветерана труда из блокадного Ленинграда оставили без жилья в Зеленодольске

В Зеленодольске мошенники убедили 87-летнюю женщину, ветерана труда и жительницу блокадного Ленинграда, продать свою квартиру. После продажи квартиры женщина передала злоумышленникам 3,3 млн рублей.

Прокуратура встала на защиту прав пожилой женщины. С ноября 2023 года по март неустановленные лица постоянно общались с блокадницей, убеждая ее продать квартиру, которая являлась ее единственным жильем.

Зеленодольская городская прокуратура подала в суд иск с требованием признать договор купли-продажи квартиры недействительным. Ведомство добивается признания данной сделки недействительной. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Артем Гафаров