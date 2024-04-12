В Набережночелнинском педагогическом университете проведут капремонт корпуса №3 за 15,8 млн рублей

Учебный корпус №3 Набережночелнинского педагогического университета ждет ремонт на третьем этаже. Подрядчик должен выполнить работы в течение 90 дней с момента подписания контракта. В перечне работ указаны: смена напольного покрытия и плинтусов, покраска потолков и стен. На эти цели из бюджета выделили 9,9 млн рублей, узнало «Реальное время».

Кроме того, в учебном корпусе №3 пройдут демонтажные работы в помещениях второго и третьего этажей. Эти работы подрядчик обязан выполнить в течение 20 дней после подписания контракта. Стоимость работ — 2 млн рублей.

Также в корпусе заменят двери и витражи. Как и другие работы, замену выполнят в течение 90 дней после заключения контракта. На это выделили 3,9 млн рублей.

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Рената Валеева