Ущерб от паводков в Орске составит более 21 млрд рублей

Ущерб жилью, социальным объектам и транспортной инфраструктуре от весеннего паводка в Оренбургской области предварительно оценивают более чем в 21 миллиард рублей. Об этом сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.

— С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 квадратного метра жилья, предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей, — заявил Ломакин.

Напомним, в Орске в результате прорыва дамбы оказались подтоплены сотни домовладений, власти региона рассказали об эвакуации около 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, в том числе 85 детей.

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Рената Валеева