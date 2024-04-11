В Алексеевском отремонтируют здание лыжной базы за 6,4 млн рублей
В поселке городского типа Алексеевское будет отремонтировано здание лыжной базы. Сейчас идет поиск подрядчика. Заказчиком работ является МБУ ДО «Спортивная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» от имени Алексеевского муниципального района.
На ремонт здания направят 6,4 млн рублей. Работы по реконструкции должны быть завершены до 30 июня 2024 года.
В здании обновят кровлю, потолки, полы и стены, а также заменят внешние и внутренние двери. Кроме того, будет проведен монтаж водопровода, системы электроснабжения и отопления.
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