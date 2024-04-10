В Татарстане с начала 2024 года производство автотранспорта снизилось почти на 30%

Фото: Максим Платонов

Производство автотранспортных средств в регионе показало положительную динамику в январе 2024 года, выросло на 17% по сравнению с предыдущим годом. Однако в феврале текущего года наблюдалось снижение показателей до 89%, что на 2% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года.

С начала 2024 года индекс производства автотранспортных средств в Татарстане показывает нестабильную динамику, упав на 15% с декабря. Важно отметить, что показатель за январь стал еще ниже на 15 процентных пунктов (с 104% до 89%) по сравнению с прошлым годом, когда индекс стремительно рос в среднем на 10—15%.

Пик производства автотранспортных средств в регионе пришелся на июнь 2023 года, а самый низкий показатель был зафиксирован в январе того же года на уровне 87%. В целом с начала 2024 года было произведено около 9 тысяч единиц автотранспортной техники.



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Анастасия Фартыгина