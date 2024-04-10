Производство молока в Татарстане выросло почти на 6,2%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, в январе и феврале 2024 года в Татарстане производство молока увеличилось на 6,2% по сравнению с прошлым годом. В то же время зафиксировано снижение производства скота и птицы на убой на 4,9% и яиц — на 3,6%, сообщает ГТРК «Татарстан».

В целом за первые два месяца 2024 года производство скота и птицы составило 76,3 тыс. тонн, молока — 335,8 тыс. тонн и яиц — 221,7 млн штук. Большая часть произведенного молока и скота приходится на агрофирмы. Они произвели 57,2 тыс. тонн скота и птицы (-5,3%), 248,7 тыс. тонн молока (+9,1%) и 194,4 млн штук яиц (-4,4%).

Хозяйства населения также показали небольшое снижение по всем трем позициям: 16,3 тыс. тонн (-3,7%), 55,8 тыс. тонн (-0,7%) и 19,9 млн штук (-2,2%). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели сократили производство скота и птицы (2,8 тыс. тонн), но увеличили производство яиц (7,4 млн штук).

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Олег Исаков