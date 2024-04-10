Санаторий «Ливадия-Татарстан» остался убыточным, несмотря на значительный рост выручки

Санаторий «Ливадия-Татарстан», основанный в 1938 году на левом берегу реки Казанки, продолжает испытывать финансовые трудности, несмотря на увеличение выручки.

Согласно данным бухгалтерской отчетности, в 2022 году выручка санатория составила 129 млн рублей, а в 2023 году увеличилась до 187 млн рублей. Однако себестоимость продаж за тот же период возросла на 22%, до 193 млн рублей, что привело к валовому убытку в размере 5,6 млн рублей в 2023-м.

В результате чистая прибыль остается отрицательной: в 2022-м она составила 4 млн рублей, а в 2023-м — 3,2 млн рублей. Однако стоит отметить, что расходы на оплату труда выросли. С 50,4 млн рублей в 2022-м показатель вырос на 21%, и общая сумма оплаты труда составила около 64 млн рублей за 2023 год.



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Анастасия Фартыгина