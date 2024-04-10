Из Казани в Оренбург отправили 47,5 тысячи литров питьевой воды

В Оренбург прибыли три фуры с питьевой водой, которые накануне отправили из Казани по поручению мэра Ильсура Метшина. Было приобретено 9,5 тыс. бутылей воды объемом по 5 литров, всего — 47,5 тыс. литров. В ближайшее время начнется раздача воды пострадавшим от подтопления жителям.

Ранее в Оренбургской области ввели федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. По состоянию на утро 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены:

12 817 жилых домов;

14 969 приусадебных участков. Из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7 703 человека, в том числе 1 707 детей. Решение об отправке нескольких фур с питьевой водой приняли после телефонного разговора Ильсура Метшина с мэром Оренбурга Сергеем Салминым. Глава столицы Татарстана позвонил для выяснения потребностей жителей Оренбурга, пострадавшего от паводка. Сергей Салмин заявил, что горожанам необходима питьевая вода. Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина