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Из Казани в Оренбург отправили 47,5 тысячи литров питьевой воды

11:17, 10.04.2024

В Оренбург прибыли три фуры с питьевой водой, которые накануне отправили из Казани по поручению мэра Ильсура Метшина. Было приобретено 9,5 тыс. бутылей воды объемом по 5 литров, всего — 47,5 тыс. литров. В ближайшее время начнется раздача воды пострадавшим от подтопления жителям.

Ранее в Оренбургской области ввели федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. По состоянию на утро 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены:

  • 12 817 жилых домов;
  • 14 969 приусадебных участков.

    • Из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7 703 человека, в том числе 1 707 детей.

    Решение об отправке нескольких фур с питьевой водой приняли после телефонного разговора Ильсура Метшина с мэром Оренбурга Сергеем Салминым. Глава столицы Татарстана позвонил для выяснения потребностей жителей Оренбурга, пострадавшего от паводка. Сергей Салмин заявил, что горожанам необходима питьевая вода.

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Анастасия Фартыгина
Бизнес Татарстан

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