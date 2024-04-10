Российские читатели стали больше интересоваться искусством

Фото: Максим Платонов

Книжная сеть «Читай-город» проанализировала продажи первого квартала 2024 года и выявила три категории книг, которые были наиболее интересны покупателям.

Продажи книг в штуках из раздела «популярная психология» выросли на 12%. Интерес к литературе по психологии, личностному росту и саморазвитию стабильно растет уже несколько лет. Кроме этого, рост в 14% показали и книги в категории «Искусство». Наиболее популярной книгой в этом направлении стала биография Алана Рикмана, затем идет книга Константина Станиславского «Работа актера над собой» и мемуары Квентина Тарантино «Киноспекуляции».

Рецензию на книгу Квентина Тарантино «Киноспекуляции» читайте здесь.

А рост в категории «Красота и здоровье» составил 18% в денежном выражении. Тренд на здоровый образ жизни и правильное питание также сохраняется уже несколько лет.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова