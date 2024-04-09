В России появился новый тренд — интерес к книгам по писательству

Фото: Динар Фатыхов

Книжная сеть «Читай-город» проанализировала свои продажи на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая прошла в Москве с 4 по 7 апреля. Данные продаж показали явный интерес к книгам по писательству.

Топ-5 книг по продажам в категории «писательство»:

психологический триллер об изнанке книжного бизнеса «Йеллоуфейс» Ребекки Куанг;

«Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэтты Чудаковой;

книга «Писатель как профессия» Харуки Мураками;

«Как писать книги» Стивена Кинга;

«Горький. Страсти по Максиму» Павла Басинского.

Подробнее о произведении Стивена Кинга «Как писать книги» мы рассказывали здесь.

«Что касается интереса к книгам по писательству и писательскому мастерству, то есть несколько оснований для происходящего. В первую очередь люди все больше внимания проявляют к себе, своим желаниям и возможностям. Для этого много делает психология. Но и писательские школы объясняют, показывают, доказывают, что писательское мастерство — это не просто данный свыше талант, которым тебя озарило. Писательство — это навыки, определенные правила, которые, безусловно, можно нарушать, но хорошо бы для начала знать. В освоении писательских навыков могут помогать другие люди, в том числе через книги. Тем более что книга не торопит, но может задать мотивацию. Еще интерес к писательству в России — это, возможно, еще и часть эскапизма. Людям хочется что-то делать, по возможности хорошее, например, создавать тексты. Мы в Creative Writing School видим, что с каждым набором к нам приходит все больше студентов», — рассказала «Реальному времени» продюсер вебинарных курсов Creative Writing School Александра Гуськова.

Данные по продажам «Читай-города» за первый квартал 2024 года подтверждают этот тренд. Книги о писательстве показали рост 20% в денежном выражении, а продажи биографий писателей выросли на 27%.

«Популярность книг по писательскому мастерству и сценарному делу обусловлена повышением престижа профессии. За последние годы появилось довольно много примеров писательского успеха, когда выходили обсуждаемые книги, иногда потом были экранизации и так далее. В пример можно привести Екатерину Манойло, Ольгу Птицеву, Асю Володину, Рагима Джафарова. По сравнению с недавним прошлым писатели стали зарабатывать больше. А социальные сети выработали у многих людей привычку создавать тексты разного рода. Вот эта привычка — что-то писать и литература как социальный лифт — рождают желание освоить писательское дело: для этого, как думают многие, нужно прочитать книги по писательскому мастерству или закончить соответствующие курсы», — прокомментировала «Реальному времени» рост интереса к книгам по писательству главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова