Татарстанцы потратили более 40% интернет-трафика на развлекательный и видеоконтент

Аналитики изучили использование мобильного интернета среди абонентов Tele2 в Татарстане и выяснили, какие ресурсы наиболее востребованы. Лидером стал мессенджер Telegram с 35,2% трафика, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе оператора.

Также аналитики отметили, что пользователи Татарстана более 40% трафика потратили на развлекательный видеоконтент с площадок TikTok и YouTube с 28% и 13,2% трафика абонентов. Остальные ресурсы оказались менее популярными, но тоже нашли свою аудиторию. Так, «ВКонтакте» занимает 11% трафика, Rutube — 2%, а «Одноклассники» — 1%.

Среди мессенджеров кроме Telegram популярны Viber и WhatsApp*, они делят между собой 10% трафика. При этом приложения «Яндекса» с навигацией и картами занимают всего 0,1% мобильного трафика.

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Олег Исаков