Центр крови имени Гаврилова в Москве принял более 500 доноров

Центр крови имени Гаврилова в Москве принял более 500 доноров, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтера организации Анастасию Кришталову.

Очередь к Центру сдачи крови в Москве только растет, люди ждут своей очереди далеко за пределами организации.

Желающие стать донорами также пришли в отделение переливания крови в подмосковных Химках. Ранее сообщалось, что количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 60 человек.

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Разиль Самигуллин