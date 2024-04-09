Путин назначил нового постоянного и полномочного представителя ОДКБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Микаэла Вадимовича Агасандяна от обязанностей постоянного и полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Организация Договора о коллективной безопасности — это международная организация, целью которой является обеспечение безопасности входящих в нее стран. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Организация была создана в 1992 году.

Микаэл Агасандян представлял интересы России в Организации Договора о коллективной безопасности, в которую помимо Российской Федерации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.



Новым постоянным и полномочным представителем при Организации Договора о коллективной безопасности стал Виктор Васильев — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина вступил в силу со дня подписания.



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Анастасия Фартыгина