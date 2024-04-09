В Татарстане пройдет 10-я Республиканская полевая олимпиада для геологов

В Татарстане пройдет Х Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней примут участие школьники из Татарстана и других регионов России. Олимпиада состоится в 2024 году в Альметьевском муниципальном районе. Мероприятие будет организовано в детском оздоровительном лагере «Солнечный».

Организаторы планируют провести олимпиаду с 11 по 17 июля 2024 года. Участников ждут соревнования по различным дисциплинам, связанным с геологией, а также культурная и спортивная программы.

Также в организации олимпиады будут задействованы многие ведомства и организации республики:

Министерство образования и науки;

Министерство внутренних дел;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

ПАО «Татнефть»;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и другие.

Для обеспечения безопасности и медицинского сопровождения олимпиады привлекут сотрудников полиции и медицинских работников.

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Анастасия Фартыгина