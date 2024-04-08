В России начали чаще угонять автомобили марки Chery, Geely и Haval

В России злоумышленники начали угонять для разбора на запчасти автомобили Chery, Geely и Haval, которые используют в такси и каршеринге. Об этом сообщил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов «Газете.ru».

Популярность этих автомобилей среди таксистов и операторов каршеринга объясняется тем, что их ремонт предполагает использование бывших в употреблении запчастей, что позволяет снизить издержки по содержанию парка.

Особой популярностью у угонщиков пользуются модели Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x. Преступники реагируют на повышенный спрос на запчасти для таких автомобилей и разбирают машины, скрывая следы преступления. При этом общая статистика угонов упала, но количество китайских машин среди угнанных растет.

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