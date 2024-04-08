Tesla представит роботакси летом

Американская компания Tesla анонсировала появление беспилотных такси. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Маска, роботакси будут представлены 8 августа. Они будут похожи на электропикапы Cybertruck. Компания также планирует обновить программное обеспечение, чтобы все ее потребительские электромобили, выпущенные с 2016 года, могли использоваться в качестве беспилотных такси.

Ранее главный исполнительный директор Tesla Илон Маск вызвал гнев украинцев постами в Twitter, призывающими Украину найти решение путем переговоров по поводу вторжения России и навсегда уступить Крым.

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Разиль Самигуллин